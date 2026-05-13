「←保険証の顔写真、今の顔→。本人確認突破できないだろ」



【写真】二度見必至の嘘みたいな「ビフォー」…別犬では！！？？？笑

そんなコメントとともに投稿された1枚の比較写真が、大きな話題を呼んでいます。写っているのは、すくすくと成長し、まるで別犬のような見た目になった「そる」くんのビフォーアフター姿です。



1枚目、保険証に使用したのは生後2カ月のころの写真。つぶらな瞳に、垂れた耳、マズルまわりと胸元はうっすら黒っぽく、全体的に焦茶色の被毛をしています。一方、4歳になった現在の姿は――。おめめはまん丸、耳はピーンとして、マズルの下から胸元にかけては白く、頭と耳まわりは明るい茶色の被毛に変わりました。



産毛から成犬の毛へと生え変わる際、色の変化が激しく起こる「猿期」。犬を飼う人には馴染みのある言葉ですが、「本人確認は無理」という言葉通り、もはや別犬のような姿に驚かされる人や、初めてこの現象を知る人を釘付けにしています。



このポストには5.1万件超の“いいね”が集まり、「ま、まゆげでなんとか」「成長の振れ幅えぐすぎw」「パスポート現象と名付けましょう」など、反響の声が相次いでいます。飼い主のXユーザー・ぷりてぃーぬさん（@pretty_solulu）にお話を伺いました。



「すり替えられた！？」 夫を驚かせたそるくんの激変ぶり

ーー“猿期”は、どれくらいの期間でしたか。



「生後4カ月から始まり10カ月頃まで続きました」



ーー写真を見比べた感想は？



「私としてしては、どちらもそるに違いないので、『ここまでよく成長したなぁ』としみじみ思います。でも、幼少期を知らない夫からは『どこかですり替えられたとかない？』と不安がられますね（笑）」



ーーほかにも「変わったな」と思うところはありますか。



「見た目はもちろん、成長するになるにつれてだんだん落ち着きが出てきました。たぶん、自分のことを人間だと思っていて、ボール遊びなど一切せず、ソファでテレビを見たり、外を眺めたり、人間と同じようにゆっくり過ごしています。たまに、ふと小さいころを思い出して『もうちょっとおもちゃで一緒に遊んでほしいな』と少し寂しい気持ちになります（笑）」



ーーふだんは、どんな性格の子ですか。妹の「うる」ちゃんとの関係性も教えてください。



「とても穏やかですね。ドッグランに行っても走らないなど、犬らしからぬ行動が多いです。うるを迎えたとき、最初は戸惑っていましたが『自分には関係ないか』といった様子で、付かず離れず過ごしています。うるが遊びに誘ってもスルー。そばで寝ようとすると怒ります。だんだんとマイペースでわがままなところも見られるように（笑）」



リプライには、そるくんの成長ぶりに思わず二度見する人が続出。見た目は変わったものの、どちらも「かわいい」など、ほっこりする声が寄せられています。



「ま、まゆげでなんとか」

「あ、どっちもかわいいね」

「別人ならぬ別犬みたいよ」

「めっちゃ変わっちゃった！！！」

「成長の振れ幅えぐすぎて笑うw」

「毛色もこんなに変わるんですね」

「パスポート現象と名付けましょう」

「共通してるのは『かわいい』というところ……」

「猿期のときの写真、『えぇ？』ってなること多いですよね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）