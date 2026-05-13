神戸ポーアイに“日本唯一”「コーヒーのテーマパーク」誕生へ UCCコーヒー博物館のリニューアル発表【見どころ一覧】
日本唯一のコーヒー専門の博物館「UCCコーヒー博物館」（神戸・ポートアイランド）が、6年ぶりにリニューアルされ、7月1日に再オープンすることが決まった。完全予約制で、5月15日正午から専用サイトで受け付ける。
【画像】注目…新しい「UCCコーヒー博物館」の内部 コーヒーの科学と未来がわかる体験ラボも
「UCCコーヒー博物館」は、「コーヒーの素晴らしさを一人でも多くの人に伝えたい」というUCCグループ創業者・上島忠雄氏の熱い想いから、1987年10月1日（コーヒーの日）に、創業の地・神戸に誕生。35年以上にわたり、国内外からのべ150万人超を迎えてきた。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて2020年3月に休館し、その後21年3月からセミナーなどに限定した完全予約制となっていた。
今回のリニューアルでは、子どもも楽しめる「コーヒーのテーマパーク」に生まれ変わる。コーヒーに関する知の継承・進化・創造を目的に、工事・改修を実施。既存展示に加え、新たに「コーヒーの科学と未来がわかる体験ラボ」を新設。さらに、最高峰のコーヒー体験や、3Dラテアートなどが楽しめる。
■リニューアル後の見どころ
・コーヒーの科学と未来がわかる体験ラボ
コーヒーの未来をテーマに、UCCの研究開発部門である「UCCイノベーションセンター」が最新の技術開発や研究を通じて発見した新しいコーヒーの魅力を「サイエンス」として紹介。未来エリアのナビゲーターである「コーヒー博士」のナビゲートのもと、ハンズオン（触ることができる）展示を多数取り入れ、子どもも楽しみながら学び・体感・体験できる。未来エリアの最後には「コーヒータイプ診断コーナー」を用意。
・Lounge by UCC COFFEE ACADEMY（コーヒーラウンジ）
UCCグループのコーヒーのプロフェッショナルによる、コーヒーのフードペアリングを中心とした、記憶や心に残る体験を実施。上質な空間で、コーヒーに対する価値観が変わる新たな発見ができる、特別な時間を提供する。
・Cube by UCC COFFEE ACADEMY（ワークショップルーム）
コーヒー専門の教育機関「UCCコーヒーアカデミー」の一部機能を体験できる。ペーパードリップ体験や、オリジナルブレンドを作ることができる「ブレンドづくり体験」、見た目もキュートな「3Dラテアート」体験などを用意する。
・Studio by UCC COFFEE ACADEMY（焙煎体験ルーム）
五感で楽しみながらコーヒーを自分色に焼き上げる、自分だけのコーヒーづくりができる焙煎体験セミナーを開催。
※体験コンテンツなど別途予約や費用が必要なものあり
■「UCCコーヒー博物館」
所在地：神戸市中央区港島中町6-6-2
※最寄駅はポートライナー「南公園」駅徒歩1分
入館料おとな（高校生以上）880円（税込）／こども（小学生・中学生）440円（税込）
※完全予約制
開館日時：水曜〜日曜／午前10時〜午後5時（月・火曜は休館日、ただし祝日は開館）
【画像】注目…新しい「UCCコーヒー博物館」の内部 コーヒーの科学と未来がわかる体験ラボも
「UCCコーヒー博物館」は、「コーヒーの素晴らしさを一人でも多くの人に伝えたい」というUCCグループ創業者・上島忠雄氏の熱い想いから、1987年10月1日（コーヒーの日）に、創業の地・神戸に誕生。35年以上にわたり、国内外からのべ150万人超を迎えてきた。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて2020年3月に休館し、その後21年3月からセミナーなどに限定した完全予約制となっていた。
■リニューアル後の見どころ
・コーヒーの科学と未来がわかる体験ラボ
コーヒーの未来をテーマに、UCCの研究開発部門である「UCCイノベーションセンター」が最新の技術開発や研究を通じて発見した新しいコーヒーの魅力を「サイエンス」として紹介。未来エリアのナビゲーターである「コーヒー博士」のナビゲートのもと、ハンズオン（触ることができる）展示を多数取り入れ、子どもも楽しみながら学び・体感・体験できる。未来エリアの最後には「コーヒータイプ診断コーナー」を用意。
・Lounge by UCC COFFEE ACADEMY（コーヒーラウンジ）
UCCグループのコーヒーのプロフェッショナルによる、コーヒーのフードペアリングを中心とした、記憶や心に残る体験を実施。上質な空間で、コーヒーに対する価値観が変わる新たな発見ができる、特別な時間を提供する。
・Cube by UCC COFFEE ACADEMY（ワークショップルーム）
コーヒー専門の教育機関「UCCコーヒーアカデミー」の一部機能を体験できる。ペーパードリップ体験や、オリジナルブレンドを作ることができる「ブレンドづくり体験」、見た目もキュートな「3Dラテアート」体験などを用意する。
・Studio by UCC COFFEE ACADEMY（焙煎体験ルーム）
五感で楽しみながらコーヒーを自分色に焼き上げる、自分だけのコーヒーづくりができる焙煎体験セミナーを開催。
※体験コンテンツなど別途予約や費用が必要なものあり
■「UCCコーヒー博物館」
所在地：神戸市中央区港島中町6-6-2
※最寄駅はポートライナー「南公園」駅徒歩1分
入館料おとな（高校生以上）880円（税込）／こども（小学生・中学生）440円（税込）
※完全予約制
開館日時：水曜〜日曜／午前10時〜午後5時（月・火曜は休館日、ただし祝日は開館）