巨人のエースが狙われる──。

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不振のため、開幕から二軍調整が続いていた戸郷翔征（26）が昨12日、約2年ぶりの岐阜開催となった広島戦に今季2度目の先発。初回の1死満塁のピンチはなんとかしのいだものの、1点リードの四回にも1死満塁とされると、田村に同点打、床田の併殺崩れで逆転を許した。同点に追いついてもらった五回には、坂倉に勝ち越し弾を浴びてこの回限りで降板した。110球を投げて6安打3失点で今季初勝利はお預け。防御率は7.20となった。

本人は「結果を出さないと、このまま一軍にいられるとは思ってない」と背水のマウンドと位置付けていたが、まだまだ本調子とは言い難い。

2022年から3年連続12勝。24年にはノーヒットノーランを達成するなど、メジャーに挑戦した菅野（ロッキーズ）の後のエースとなったが、昨年から長いトンネルに迷い込んでいる。

7年目の昨季は、21試合に登板して8勝9敗、防御率4.14。10失点KOや2度の二軍落ちの屈辱を味わった。今年3月のWBCメンバーからも落選。「そんな状況を他球団が注視しています」と某球団の編成担当者がこう続ける。

「うちなら再生できると、戸郷をトレードで獲得しようとする動きがある。エースなので巨人は簡単には応じないでしょうけど、かつては2年連続2ケタ勝利やセーブ王にもなった元ドラ1の沢村がロッテにトレードされたり、16年に10勝、17年に13勝を挙げた田口がヤクルトに放出された例もある。昔は他球団で活躍されたら困ると“飼い殺し”にしていたが、最近は主力であっても、トレードを辞さない。そんな中、戸郷が一向に復調できないことから、他球団の編成担当の間で『環境を変えた方がいい』という声が上がっている」

この日、DeNAの正捕手の山本とソフトバンクとの2対1の交換トレードが成立。球界に激震が走ったが、巨人のエースも他球団から狙われているというから穏やかではない。

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ところで巨人と言えば、松本剛が激しい批判にさらされている。FA加入しながらまったく結果を残していないのだから、仕方のない部分もあるが…。●関連記事 【もっと読む】巨人にFA松本剛は必要だったのか では、「本当に責められるべき人間」についても報じている。