杉本有美（写真は本人のX（@Sgmt_Yumi）より）

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　俳優の杉本有美（37）が13日、自身のインスタグラムを更新。再婚と妊娠を報告した。

【写真】ふっくらお腹で満面の笑み！再婚と妊娠を報告した杉本有美

　杉本は、ふっくらとしたお腹の写真とともに「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました。体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。ですが、ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親の偉大さを痛感する日々を過ごしております」と報告。

　出産は秋頃を予定しているようで「今年で芸能生活25周年を迎えることができ、たくさんの出会いや別れがあり、皆様に支えられてきた日々。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っております。今後も感謝の気持ちを忘れず、より一層努力して参りますので、変わらぬご指導応援を賜りますよう心よりお願いいたします」と記している。

　杉本は1989年4月1日生まれ、大阪府出身。2002年、ファッション誌『ピチレモン』のオーディションで準グランプリを受賞してデビュー。その後、テレビ朝日系特撮『炎神戦隊ゴーオンジャー』、NHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』などに出演。2016年12月、一般男性と結婚を発表した。19年7月に離婚を報告した。

■報告全文
ご報告です。

長年、杉本有美を温かく見守り、応援してくださるファンの皆さま、関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。

この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました。

体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。ですが、ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親の偉大さを痛感する日々を過ごしております。

出産は秋頃を予定しています。

落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容赦いただければ幸いです。

今年で芸能生活25周年を迎えることができ、たくさんの出会いや別れがあり、皆様に支えられてきた日々。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っております。

今後も感謝の気持ちを忘れず、より一層努力して参りますので、変わらぬご指導応援を賜りますよう心よりお願いいたします。

2026年5月13日

杉本有美