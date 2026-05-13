グッドスマイルカンパニーは5月12日、「精霊馬プラモ キュウリとナス」を再販することを発表し、予約受付を開始しました。

お盆の時期に先祖を迎え、送るために欠かせない乗り物・精霊馬。プラスチックで再現した「迎えの馬」キュウリと、「送りの牛」ナスが2つで1セットとなっています。

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2025年の発売時には、グッドスマイルカンパニー公式Xの告知投稿が1.3万件を超すいいねを集めるなど大きな話題を呼んだプラモキットが、今年も登場します。

素材はプラスチックながらも野菜の凹凸感がリアルに再現されており、形状は実物そっくり。サイズはキュウリが全長約170mm、全高約60mm。ナスが全長約110mm、全高約70mmです。

脚部はボールジョイント方式で野菜本体に連結できるほか、野菜本体には直径3mmの差し込み穴を10か所用意。脚の連結位置を変更できるのみならず、カスタムも可能な仕様となっています。

また3色の成形色で色分け済みで、組み立てに接着剤は不要。初心者でも安心して取り組めるプラモデルキットです。

夏の暑い時期でも腐る心配がない「精霊馬プラモ キュウリとナス」は現在予約受付中。受付期間は6月10日までで、発送予定は7月です。価格はセットで2420円、1人3点までの購入が可能となっています。

＜参考・引用＞

グッドスマイルカンパニー【公式】（@gsc_goodsmile）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051302.html