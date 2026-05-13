日本の伝統工芸がつなぐ「我らの道」！映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

SW創造のルーツ＜日本＞だからこそ実現！

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念し、マンダロリアンとグローグーの特別な伝統工芸品が完成しました。

全国7都市、宮城県、静岡県、石川県、京都府、大阪府、広島県、福岡県と、日本中の匠たちがつなぐ「我らの道」

7つの伝統工芸を特別映像で紹介します。

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』日本の伝統工芸とタッグ

全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

映画が公開されるたび、ファンが世界中の映画館でカウントダウンを祝い、もはや映画の公開自体が世界的現象として一大イベント化している「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月22日(金)日米同時公開となります。

2019年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくることを、世界中のファンが待ちわびています。

ジョージ・ルーカスが日本文化に強い影響を受けて作り上げた「スター・ウォーズ」

この度、全国7都市で受け継がれてきた日本の伝統工芸と本作が特別にタッグを組み、精鋭の匠たちによる7つの特別な伝統工芸品が完成！

北から南まで、日本中を繋ぐ“我らの道”特別映像が解禁されました。

ジョージ・ルーカスは、多くの日本文化や黒澤明監督映画『隠し砦の三悪人』や『七人の侍』などの時代劇から多大な影響を受け「スター・ウォーズ」を創造しました。

日本の鎧兜はダース・ベイダーのマスク、刀はライトセーバー、着物や帯はジェダイのローブなどのデザインに取り入れられるなど、「スター・ウォーズ」の至る所に日本文化が色濃く反映されています。

そして本作を手掛けたジョン・ファヴロー監督は、10歳の時に初めて映画館で『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』を観て人生が大きく変わり、本作を制作するにあたりルーカスが影響を受けた日本の文化や時代劇を研究。

『子連れ狼』の父と子である拝一刀と息子・大五郎の関係を参考にマンダロリアンとグローグーの親子の絆を描きました。

そんな日本文化と深い繋がりがある本作だからこそ、全国7都市で受け継がれる日本の伝統文化と特別なタッグが実現！

まず一つ目は、宮城県の古来の技法と素材を使って生まれた陶磁器「台ヶ森焼」。

伝説の賞金稼ぎマンダロリアンの肩の上にちょこんと小さなグローグーが乗っている姿が再現されています。

二つ目は静岡県の基幹産業である「お茶」の製造工程で廃棄される部分を使った「お茶染め」

日本らしい模様の中、マンダロリアンがグローグーを抱き銀河を飛び回る姿が描かれています。

三つ目は、漆の深みのある黒に沈金（漆に彫りを入れて金箔や金粉を埋め込む技術）を使った石川県の「輪島塗」

マンダロリアンが身に着けているマスクに、日本に限らず世界一の大ヒットを願い日本のシンボルである富士山が金色で描かれています。

四つ目は、神事、仏事や店などのかざりにも使われる京都府の「京和傘」

漢字で描かれた名前「萬茶路利庵」と共に威風堂々と立つマンダロリアン、そして漢字の名前「具浪寓」と共に今にもフォースを使い出しそうなグローグーの姿が傘の柄として描かれています。

五つ目は、江戸時代から続く「人形浄瑠璃文楽」で使用される大阪府の「文楽人形」

職人が丁寧に木を彫って制作し、可愛さもありつつ凛としたグローグーの人形が完成しました。

六つ目は、広島県廿日市市で生まれ100年以上の歴史がある「けん玉」

巨大なけん玉の全身でマンダロリアンを表現し、玉の部分は銀色のマンダロリアンのマスクが描かれています。

そして七つ目は、約400年の歴史を持つ、いぶし銀の光沢と高い耐久性が特徴の福岡県の「城島鬼瓦」

職人が丁寧に手作業で形を作り、親子の絆で結ばれているマンダロリアンとグローグーの銀色の鬼瓦となっています。

どんな仕事も完璧に遂行する伝説の賞金稼ぎマンダロリアンの生き様を象徴する合言葉“我らの道”。

そして、日本の各地で受け継がれてきた伝統工芸の「道」

両者とも、大切なものを“護る”、決められた“掟”を守る、技を“継承”するという精神が共通し、マンダロリアンとグローグーの親子のような「絆」と、日本で受け継がれてきた文化や人々の「絆」も重なります。

決して人前ではマスクを脱がない掟と大切な仲間は必ず守り抜くマンダロリアンと、受け継がれる型を崩さず、技と文化を仲間とともに守り続ける日本の職人たち。

決められた掟を守りながら与えられた役目を未来に残す“我らの道”を貫く両者の想いが重なり、日本各地の伝統工芸と「スター・ウォーズ」という伝統と深みのあるタッグとなりました。

本作の舞台は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還(エピソード6)』の後。

ダース・ベイダーの死後、帝国は崩壊し銀河に平和は訪れるはずだったのだが、新共和国の統治は銀河の隅々まで手が届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた─。

“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する伝説の賞金稼ぎマンダロリアン。

そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグー。

「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」―─父子を超えた固い絆で結ばれた二人が、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐための依頼を新共和国から受け、驚くべき運命に立ち向かう…。

来年は劇場公開第一作目『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』の全米公開から50周年を迎える記念すべき節目の年。

今年の5月には『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が映画館に帰ってきて、来年2027年5月にはライアン・ゴズリング主演の映画『スター・ウォーズ／スターファイター（原題）』が全米公開されることが決定しています。

7年の時を経て、ここから新たなる「スター・ウォーズ」伝説の幕開けとなる本作を筆頭に、再び世界中で「スター・ウォーズ」旋風が巻き起こります。

全世界が「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくるその日を待ち望んでいる『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年5月22日(金)日米同時公開。

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』作品情報

公開日： 2026年5月22日（金） 日米同時公開

配給： ウォルト・ディズニー・ジャパン

ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河が舞台 。

“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従う孤高の賞金稼ぎ・マンダロリアンと、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグーの冒険が描かれます 。

「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」--父子を超えた固い絆で結ばれた二人が、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐため、驚くべき運命に立ち向かいます。

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