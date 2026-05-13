アメリカのトランプ大統領が今夜、中国・北京に到着し、あす、習近平国家主席との首脳会談に臨みます。北京市内では、すでに厳重な警備態勢が敷かれています。

記者

「北京市内の通りでは、歩道に柵が設置されています。セキュリティテストでしょうか。何かパソコンを使って作業をしています」

トランプ氏は今夜、中国・北京の空港に到着する予定で、宿泊先周辺にはフェンスやセキュリティゲートが設置されるなど、厳重な警備態勢が敷かれています。

トランプ氏と習氏は、日本時間のあす午前11時すぎに首脳会談を行い、午後には世界遺産「天壇公園」を訪れる予定です。

「天壇公園」は、1972年にアメリカと中国が電撃的に和解した「ニクソン・ショック」の立役者・キッシンジャー元国務長官が十数回、訪れた「ゆかりの地」とされています。

その天壇公園でも…。

記者

「世界遺産の天壇公園ですが、メインの祈年殿には立ち入りができません」

およそ9年ぶりとなるトランプ氏の中国訪問を前に、市民からはイラン情勢の収束を期待する声が聞かれました。

北京市民

「一番大事なのは世界平和です。今はこんな争いはやめてほしい。見てください 、世界はどれほど混乱しているか」

「今後、情勢が少しでも安定し、車に乗る私たちにこれ以上、余計なコストがかからないことを願っています」

首脳会談では、イラン情勢や台湾への武器売却などについて意見が交わされるとみられます。

また、首脳会談に先立ち、アメリカのベッセント財務長官はきょう、ソウルで中国の何立峰副首相と協議を行う予定です。