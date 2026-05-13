ミスタードーナツ『もっちゅりん』が期間限定復活 きなこ＆みたらしに加えいちごが新登場
ダスキンが運営するミスタードーナツは、 “もっちゅり食感”が特長のドーナツ『もっちゅりん』全3種を期間限定で発売する。同商品は14日からミスドネットオーダーでの予約受付開始、6月3日から店頭販売および予約分の受け渡しを開始する。
【画像】人気の『もっちゅりん』をゲットするために…ミスドネットオーダー利用方法
『もっちゅりん』は昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。昨年話題となり、大きな反響があったが、商品を届けることが叶わない場合もあった。今回の発売においては、より多くの人に届けられるようミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早く開始する。
同商品、手に取った時の独特のやわらかさ、ひとくち食べた瞬間の弾力のある食感とやわらかい食感を同時に堪能できる“もっちゅり食感”が最大の特長。生地の“もっちゅり食感”はそのままに、ラインアップは昨年人気商品であった「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、今回は“もっちゅり食感”にいちご味との組み合わせが楽しめる「もっちゅりんいちご」が初登場する。また、今回は第2弾の発売も予定。
今回もキャラクターをデザインしたトレイに入って登場する。
■商品詳細（価格は全て税込）
「もっちゅりんきなこ」テイクアウト216円／イートイン220円
「もっちゅり」とした食感を楽しめる、きなこシュガーでシンプルに仕上げた一品。こだわりの「もっちゅり」とした生地。
「もっちゅりんみたらし」テイクアウト226円／イートイン231円
「もっちゅり」とした食感のドーナツ生地と、みたらしフィリングの相性が良い一品。「もっちゅり」とした食感と、甘さとしょっぱさの絶妙なバランスを楽しめる。
「もっちゅりんいちご」テイクアウト237円／イートイン242円
「もっちゅり」とした食感の生地にいちごフィリングをつめ、いちごシュガーをトッピング。仕上げにホイップクリームといちごフィリングを絞った。「もっちゅり」とした食感の生地に、いちごの甘酸っぱい味わいが合わさった一品。
【画像】人気の『もっちゅりん』をゲットするために…ミスドネットオーダー利用方法
『もっちゅりん』は昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。昨年話題となり、大きな反響があったが、商品を届けることが叶わない場合もあった。今回の発売においては、より多くの人に届けられるようミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早く開始する。
今回もキャラクターをデザインしたトレイに入って登場する。
■商品詳細（価格は全て税込）
「もっちゅりんきなこ」テイクアウト216円／イートイン220円
「もっちゅり」とした食感を楽しめる、きなこシュガーでシンプルに仕上げた一品。こだわりの「もっちゅり」とした生地。
「もっちゅりんみたらし」テイクアウト226円／イートイン231円
「もっちゅり」とした食感のドーナツ生地と、みたらしフィリングの相性が良い一品。「もっちゅり」とした食感と、甘さとしょっぱさの絶妙なバランスを楽しめる。
「もっちゅりんいちご」テイクアウト237円／イートイン242円
「もっちゅり」とした食感の生地にいちごフィリングをつめ、いちごシュガーをトッピング。仕上げにホイップクリームといちごフィリングを絞った。「もっちゅり」とした食感の生地に、いちごの甘酸っぱい味わいが合わさった一品。