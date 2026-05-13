米俳優メル・ギブソン（70）が、イタリア・ローマで26歳年下のイタリア人女優でモデルのアントネッラ・サルヴッチ（44）とキスをする姿がキャッチされ、新ロマンスが浮上した。

米ニューヨーク・ポスト紙が入手した写真では、白いボタンダウンシャツにジーンズ、野球帽というカジュアルな装いのギブソンが、人目もはばからず互いの腰に手をまわしてキスをする様子が捉えられている。体にぴったりフィットした茶色いレザージャンプスーツをまとったサルヴィッチと体を寄せ合って歩く様子も激写され、2人はシーフードレストランで親密なディナーを楽しみ、その後夜遅くまでローマ観光を楽しんだと伝えている。同紙はギブソンの代理人にコメントを求めたが、返答は得られなかったとしている。

9年来のパートーナーで9人目の子どもの母親でもある脚本家ロザリンド・ロスさん（35）と昨年末に破局して以来初の熱愛報道となったが、ギブソンは現在もシングルだと米オンラインメディアTMZは伝えている。情報筋の話として、2004年に大ヒットしたギブソンの監督作「パッション」の続編の「The Resurrection of the Christ（キリストの復活）パート1」の撮影を終えて米国に戻る前に親しい友人に別れを告げているところだったと報じ、熱愛を否定している。（千歳香奈子）