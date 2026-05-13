【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは温泉地での楽しみ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、ものづくりの重要な工程を表す言葉、温泉地などでの粋な楽しみ、そして和食で親しまれる繊細な食材という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□う
あわ□□
よ□□ば
ヒント：陶磁器やタイルの表面にガラス質の液体を塗る作業を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「せゆ」を入れると、次のようになります。
せゆう（施釉）
あわせゆ（合わせ湯）
よせゆば（寄せ湯葉）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、工芸品の表面を美しく仕上げる工程を指す言葉、温泉地ならではの粋な入浴法、そして和食に欠かせない大豆の逸品を表す言葉を組み合わせました。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ものづくりの重要な工程を表す言葉、温泉地などでの粋な楽しみ、そして和食で親しまれる繊細な食材という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□う
あわ□□
よ□□ば
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正解：せゆ正解は「せゆ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せゆ」を入れると、次のようになります。
せゆう（施釉）
あわせゆ（合わせ湯）
よせゆば（寄せ湯葉）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、工芸品の表面を美しく仕上げる工程を指す言葉、温泉地ならではの粋な入浴法、そして和食に欠かせない大豆の逸品を表す言葉を組み合わせました。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)