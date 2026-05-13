元「KAT―TUN」でシンガー・ソングライター、俳優の赤西仁（41）が13日、自身のインスタグラムを更新。俳優の山田孝之（42）とのショットを披露した。

赤西は「2週間ぶりの彼女」とつづり、山田とのお酒を飲むツーショットを投稿。同時に山田も「ぴっぴ」とコメントを添え、赤西との別カットをアップした。

これらの投稿に、ファンからは「かっこよすぎ」「デート楽しそう」「彼女めっちゃ濃ゆい 笑笑」「さすがすぎるー」「JINTAKA最高です」「吸ってるタバコも同じて言うのも、運命的ですな」「2人ともイケメンすぎ」「彼氏かっこいい」「彼ぴっぴとデートだったのね」「相変わらず仲良し」「かわいすぎる」「相変わらずラブラブ」「ビジュがメロすぎる」などのコメントが寄せられている。

2人はJINTAKA（ジンタカ）として期間限定のスペシャルユニットを結成。2016年4月1日のエイプリルフールに投稿された写真がきっかけで現実のプロジェクトとなり、2016年9月21日にデビューシングル「Choo Choo SHITAIN」をリリースするも、直後に解散した。