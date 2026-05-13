ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）とソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）の「１対２」トレードが合意したことが１２日、両球団から発表された。山本は２４年にベストナインとゴールデン・グラブ賞に輝いた実績十分の“ハマの正捕手”。扇の要がシーズン途中に移籍する、超異例のトレードになった。ＤｅＮＡは２８年ぶりのリーグＶを目指すため、先発投手の補強を模索。山本を高く評価するソフトバンクと思惑が一致した。

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コックスが故障し、デュプランティエの調子も上がらず、先発投手の補強が急務になったＤｅＮＡ側から仕掛けたトレードだと推測するが、まさか山本を要求されるとは思っていなかったのではないか。しかし、背に腹は代えられず、松尾が育ってくれれば捕手の穴は埋まると判断。２対１の数字上での有利さを考えてのトレード成立と見る。

尾形本人も先発を希望していたと聞いており、球団の考えと一致はする。ストレートに力があり１、２イニングならパワーで押し切れるが、スタミナが課題。井上はパンチ力がある。１２月に３８歳になるＤｅＮＡの宮崎はフル出場は難しく、サードを守ってくれれば大きなカードになる。

ただ山本は、エース・東の女房役でもあった正捕手。松尾、戸柱がマスクをかぶることになるだろうが、東の投球に影響が出ないかが心配だ。また牧とともにチームを引っ張っていた、いわば攻守においてのリーダー的な選手がいなくなることは、ＤｅＮＡサイドとしては痛いと言わざるを得ない。このトレードの行く末を、今後、注目していきたい。（スポーツ報知評論家・高木 豊）