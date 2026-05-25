【ニューデリー共同】日米豪印4カ国は、インドの首都ニューデリーで26日に協力枠組み「クアッド」の外相会合を開く。昨年1月の第2次トランプ米政権発足後に途絶えている首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点だ。茂木敏充外相は25日、会合出席のため羽田空港を出発した。中東情勢の緊張が続く中、エネルギー安全保障での連携強化を図る。首脳会合は2024年9月が最後。クアッドは中国をにらんだ米国の戦略の一部だが、