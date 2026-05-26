石川県小松警察署の留置施設内で警察官に向かって夕食のカレー弁当を投げつけたとして、自称建設業の44歳の男が公務執行妨害の疑いで24日夕方、現行犯逮捕されました。警察によりますと、加賀市山代温泉に住む44歳の男は、24日の午後6時ごろ、夕食としてカレーライス弁当が提供された際、「弁当が冷たい」などと文句を言い、3人の男性警察官に弁当を投げつけ、警察官の職務を妨害した疑いが持たれています。3人は小松警察署の留置