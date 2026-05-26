イングランド・プレミアリーグのブライトンは２５日（日本時間２６日）、所属するＭＦ三笘薫（２８）が負傷していた左ハムストリングの手術を受けて成功したと発表した。三笘は９日のウルバーハンプトン戦の後半１０分に左太もも裏を負傷し途中交代。６月１１日開幕の北中米Ｗ杯期間中に復帰することが難しいことから大会に臨む日本代表メンバーからも外れていた。クラブは公式サイトで「ミトマの手術が成功した」とし「クラブ