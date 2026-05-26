メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の繁華街・錦で、許可を受けずにキャバクラを営業したとして、男5人が逮捕されました。店ではいわゆる「ぼったくり」が行われていたとみられます。 風営適正化法違反の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の屋代健太郎容疑者（27）ら男5人です。 警察によりますと、屋代容疑者らは2023年から去年にかけ、愛知県公安委員会から風俗営業の許可を受けずに、名古屋・錦でキャバクラ