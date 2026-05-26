ネット通販で注文した商品が届かない…そんなトラブルに悩まされたことのある人は多いのではないだろうか。 【写真】5年の歳月がたっても保存状態はバツグン 今、SNSでは「5年前に注文した荷物が突然届いた」という、まるでタイムトラベルのような驚きのエピソードが話題を呼んでいる。 オランダから5年という歳月をかけ日本に到着した、人気作品『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』の北米版スペシャルエディショ