東京都文京区の東京ドーム周辺＝26日午前プロ野球巨人の阿部慎之助監督が長女への暴行容疑で逮捕されて一夜明けた26日、交流戦初日を迎えた東京ドーム周辺では「何が起きたのか」「残念」などとファンの嘆きや不安の声が聞かれた。監督は26日未明に警視庁渋谷署から釈放された。午前0時15分ごろ、監督を乗せた車が報道陣のカメラのフラッシュを一斉に浴びながら署を出た。車内の様子は確認できなかった。東京ドームでは26日