きのう＝25日午後6時半ごろ、神戸市東灘区のコインパーキングに停めた車の中で、大阪府寝屋川市に住む大阪学院大学2年の男子学生（20）が死亡しているのが見つかりました。 外傷はないということで、警察が死因を調べています。 ■同級生が起こそうとしても起きず…約8時間後に見に行くと死亡しているのが見つかる 兵庫県警東灘署によると、男子学生（20）は24日夜に、大学の同級生の男性（19）と神戸・三宮で会食。