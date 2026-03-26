初出場の白男川羚斗(名古屋U-18)が全得点に絡み、日本が3-1と快勝。全勝でGL突破とU-17W杯出場を決める

初出場の白男川羚斗(名古屋U-18)が全得点に絡み、日本が3-1と快勝。全勝でGL突破とU-17W杯出場を決める