コンパクトなのに容量たっぷり！家庭用クロスカットシュレッダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、在宅ワークや家庭での書類整理に便利な、コンパクト設計のクロスカットシュレッダー、「400-PSD078W（ホワイト）」と「400-PSD078W（ブラック）」を発売した。
■インテリアに馴染むシュレッダー
清潔感のあるホワイトカラーと落ち着きのあるブラックカラーの2色展開で、家庭のデスク横やリビング、仕事場の足元にも自然に設置可能。必要なときにすぐ使える場所へ置いておけるため、個人情報が載った書類や明細書をため込まず、毎日の整理整頓をスマートに習慣化できる。
■静かに使える60dB設計
動作音は約60dBの静音仕様。オンライン会議の前後や家族が過ごすリビング、共有スペースでも使いやすく、音が気になりにくいのが魅力だ。思い立ったときにサッと書類を処理できるので、在宅ワーク中の機密書類や家庭の郵便物整理にもぴったり。静かさと使いやすさを両立した、日常に寄り添うシュレッダーだ。
■小型でもしっかり細断
コンパクトながら、A4コピー用紙を一度に最大7枚まで細断できる。細断方式は約4×35mmのクロスカットで、書類を細かくカットし、個人情報の処理にも安心感をプラス。ホッチキス針を付けたままの書類にも対応しているため、資料を外す手間を減らせる。カードも1枚ずつ細断でき、家庭や小規模オフィスの情報管理を手軽にサポートする。
■たっぷり入る15Lダストボックス
本体はスリムでも、ダストボックス容量は約15L。A4コピー用紙約120枚分の細断くずを収容できるため、こまめにゴミを捨てる手間を軽減する。前面には確認窓が付いており、くずのたまり具合をひと目でチェック可能。シュレッダーヘッドを取り外して捨てられるので、日々のメンテナンスも簡単だ。
■操作も安全性も、毎日使いやすく
用紙を投入口に差し込むと自動で細断を開始し、細断後は自動停止。スライドスイッチ式で、電源のON・OFFや逆回転操作もシンプルに行える。万が一紙詰まりが起きた場合も、逆回転機能で紙を取り出しやすい設計だ。また、ダストボックスが正しくセットされていないと作動しない安全設計を採用。家庭でも安心して使える。
■商品詳細
■コンパクト設計のクロスカットシュレッダー「400-PSD078W（ホワイト）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・超大型120インチを持ち運べる！床置きでポール式のプロジェクタースクリーン
・母の日の贈り物に！RORRY CharmGoファミリー、手軽でパワフルな充電体験予告
・DisplayPortをVGAに変換！アナログVGAモニターを有効活用できる変換アダプタ
・スルッと配線、サッと持ち出せる！スリムHDMIケーブル
・マイナンバーカードなどのICカードに対応！ICカードリーダライタ
■インテリアに馴染むシュレッダー
清潔感のあるホワイトカラーと落ち着きのあるブラックカラーの2色展開で、家庭のデスク横やリビング、仕事場の足元にも自然に設置可能。必要なときにすぐ使える場所へ置いておけるため、個人情報が載った書類や明細書をため込まず、毎日の整理整頓をスマートに習慣化できる。
■静かに使える60dB設計
動作音は約60dBの静音仕様。オンライン会議の前後や家族が過ごすリビング、共有スペースでも使いやすく、音が気になりにくいのが魅力だ。思い立ったときにサッと書類を処理できるので、在宅ワーク中の機密書類や家庭の郵便物整理にもぴったり。静かさと使いやすさを両立した、日常に寄り添うシュレッダーだ。
■小型でもしっかり細断
コンパクトながら、A4コピー用紙を一度に最大7枚まで細断できる。細断方式は約4×35mmのクロスカットで、書類を細かくカットし、個人情報の処理にも安心感をプラス。ホッチキス針を付けたままの書類にも対応しているため、資料を外す手間を減らせる。カードも1枚ずつ細断でき、家庭や小規模オフィスの情報管理を手軽にサポートする。
■たっぷり入る15Lダストボックス
本体はスリムでも、ダストボックス容量は約15L。A4コピー用紙約120枚分の細断くずを収容できるため、こまめにゴミを捨てる手間を軽減する。前面には確認窓が付いており、くずのたまり具合をひと目でチェック可能。シュレッダーヘッドを取り外して捨てられるので、日々のメンテナンスも簡単だ。
■操作も安全性も、毎日使いやすく
用紙を投入口に差し込むと自動で細断を開始し、細断後は自動停止。スライドスイッチ式で、電源のON・OFFや逆回転操作もシンプルに行える。万が一紙詰まりが起きた場合も、逆回転機能で紙を取り出しやすい設計だ。また、ダストボックスが正しくセットされていないと作動しない安全設計を採用。家庭でも安心して使える。
■商品詳細
■コンパクト設計のクロスカットシュレッダー「400-PSD078W（ホワイト）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・超大型120インチを持ち運べる！床置きでポール式のプロジェクタースクリーン
・母の日の贈り物に！RORRY CharmGoファミリー、手軽でパワフルな充電体験予告
・DisplayPortをVGAに変換！アナログVGAモニターを有効活用できる変換アダプタ
・スルッと配線、サッと持ち出せる！スリムHDMIケーブル
・マイナンバーカードなどのICカードに対応！ICカードリーダライタ