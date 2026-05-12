100円寿司（ずし）チェーン「はま寿司」を運営するはま寿司（東京都港区）が、「はま寿司のにっぽん旨（うま）ねた祭り」を5月12日から期間限定で実施。北海道・根室で水揚げされた脂のりのよいニシンを酢締めにした「北海道水揚げ にしんの酢〆」と、タマネギや富山県産の白エビなどを使った「国産野菜と白えびのかき揚げ握り（富山県産白えび使用）」を110円（以下、税込み）で販売します。

【写真】甘エビてんこ盛りっ！ コレで319円はお得！ 429円の味噌ラーメンも！ 優待券プレゼント詳細も

さらに、風味豊かでふわふわとした食感の「国産 釜揚げ上しらす軍艦」、甘みのあるアカイカをウニの風味と一緒に楽しめる「北海道産アカイカのうに和えつつみ」、濃厚な味わいで身が引き締まった「静岡県産 大切り一本釣り七上（ななかみ）かつお」（いずれも176円）も。

「至福の一貫シリーズ」では、高級魚の「愛媛県産 大切り活〆しまあじ」、濃厚な甘みの「柴山港・浜坂港水揚げ 甘えび（5尾のせ）」（ともに319円）、黒毛和牛のカルビを焼肉風の味付けにした「大判 黒毛和牛カルビ焼肉風握り」（429円）が登場します。

サイドメニューでは、赤味噌（みそ）と白味噌を2種ずつ合わせ、ニンニクなどの香味野菜を効かせた「濃厚北海道味噌ラーメン」（429円）、クリームチーズとスモークチーズを使った「2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸し」（319円）、北海道十勝産のトウモロコシとジャガイモを使用した「北海道十勝コーンコロッケ（2個）」（242円）。白桃ソースとフロマージュクリームの「白桃フロマージュパルフェ」（473円）も提供します。

公式「X」では、フェア開催を記念して、抽選で計80人に「お食事ご優待券3000円分」が当たるキャンペーンも行われます。