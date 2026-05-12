札幌に新たなタイ人が加入する可能性

J2の北海道コンサドーレ札幌が、新たに18歳のタイ人選手を練習参加に迎えるようだ。

タイのサッカー専門誌「Ballthai」が「ティラパット以来の練習参加者となる」と報じている。

札幌にはこれまでチャナティップ、スパチョーク、ティラパットといったタイ人選手が在籍してきた。今回、札幌の練習に参加することが報じられたのは、タイのBGパトゥム・ユナイテッドに所属する18歳のFWイッティモン・ティッパネット。今季は公式戦5試合に出場し、2得点を挙げている。

記事では「両クラブ間での交渉がまとまれば、2026シーズンにレンタル契約を結んだティラパット以来の練習参加者となる」と伝えている。ティッパネットは左右のウイングをこなせるアタッカーで、3月末に行われたタイ代表の合宿にも参加していた。

パトゥム・ユナイテッドは、札幌の練習に参加させることで経験を積ませたい狙いがあると報じられている。ティッパネットも、札幌で実力を磨いた選手たち同様に、トッププレーヤーへ成長できるか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）