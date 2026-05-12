Ｊ２藤枝は１２日、１６日の磐田戦に向け焼津市内で調整を行った。Ｊリーグ初先発から３戦目となった１０日の松本戦で、ＰＫ戦の末に自身初勝利を果たしたＧＫジョーンズ・レイ（２４）が、クリーンシートでの勝利を誓った。

２５年に立正大から加入。１８０センチの守護神は、昨季は第２ＧＫとしてベンチ入りが続いた。今季も開幕から控えだったが、守護神のＧＫ北村海チディが特別大会期間中に負傷離脱。「出番がやってくるかなと思っていた」と振り返る。だが実際に起用されたのは、自身より年下の１９歳ＧＫ栗栖汰志だった。第６節・大宮戦から８試合連続でゴールを守る姿を、ピッチサイドから見つめ続けた。「悔しかったですよ。でも、そこで曲がっていたら選手として終わり」。感情を押し殺し、自身を見つめ直した。持ち味のビルドアップに磨きをかけ、長短のパスを使い分けるゲームメークやシュートストップ前の構え方など、基礎を徹底的に磨いた。

忍耐強さは、プロ入り前に培われてきた。米国人の父を持つレイは、埼玉出身で大宮の下部組織育ち。小学３年まではボランチが本職だったが、大宮のセレクション時にＧＫが手薄だったため、経験のあったＧＫでもプレー。両方で評価され、加入につながった。小学５年から本格的にＧＫ専任となったが、ジュニアユース時代には先発で出られない日々も経験した。世代別代表にも選ばれた一方で、常に先発を約束されていたわけではなかった。「その悔しさが、積み重ねる強さになっている。今も生きています」。サブメンバーであっても「勝利のために何ができるか」という考えを根底にしてきた。

Ｊデビューは５月２日の長野戦。０―０から突入したＰＫ戦の末に敗れたが、２５年の天皇杯で出場した時とも違う感覚があったという。「（試合前に）相手選手と握手した時は夢のようだった。やっと出番が来たなと思いました」と感慨深げに話した。続く６日の福島戦も１失点に抑えたが、再びＰＫ戦の末に敗れた。３試合連続でＰＫ戦にもつれ込んだ１０日の松本戦では、ついに勝利をつかみ取った。「ここで勝たなきゃいけない重圧もありました。でも楽しみな気持ちもありましたよ」

自身初勝利を糧に、１６日の磐田との“静岡ダービー”へ向かう。「緊張しすぎず、楽しみながらゼロに抑えることを第一優先にしたい。後は攻撃陣の爆発を待つだけ。絶対に点を取ってくれると思うので、仲間を信頼して勝ちたい」。耐えて積み上げてきた苦労人が、守護神争いに名乗りを上げる。（伊藤 明日香）