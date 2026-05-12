すき家、今年も「めかぶオクラ牛丼」発売　“ねばとろ”でさっぱり、夏向け人気メニュー

牛丼チェーン「すき家」は5月19日午前9時から、「めかぶオクラ牛丼」を販売する。価格は並盛660円（税込）。販売終了時期は未定で、全国の「すき家」1,983店舗で取り扱う。

あわせて、山かけを加えた「山かけめかぶオクラ牛丼」や、粗めに刻んだ生姜を使用した「生姜めかぶオクラ牛丼」も同時発売する。

【全ラインアップ(5品)の画像を見る】すき家「生姜めかぶオクラ牛丼」「山かけめかぶオクラ牛丼」など

■今年も“ねばとろ”メニューが登場

めかぶオクラ牛丼

「めかぶオクラ牛丼」は、すき家の牛丼に三陸産めかぶとオクラをトッピングした、暑くなる時期にぴったりの季節限定メニュー。

めかぶとオクラの味付けには、昆布やカツオなどの旨みをきかせた“旨だし醤油”を使用。さっぱりとした味わいと“ねばとろ”食感が牛丼の旨みと調和し、最後まで食べ進めやすい一杯に仕上げた。

また、めかぶやオクラには、マグネシウム、ビタミンK、葉酸、食物繊維などの栄養素が含まれており、暑さが増す時期でもおいしく栄養を摂れるメニューとして提案する。

■山かけ・ 生姜 ソース版も同時発売

同時発売する「山かけめかぶオクラ牛丼」は、ふんわりとした山かけを合わせることで、よりまろやかな味わいを楽しめる一品。

一方、「生姜めかぶオクラ牛丼」は、粗めに刻んだ生姜を使った特製ソースを加え、生姜の香りと食感がアクセントとなるよう仕立てた。

また、「めかぶオクラ」と「生姜ソース」は単品販売も実施。好みのメニューに追加トッピングして楽しむこともできる。

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆めかぶオクラ牛丼

・ミニ 600円

・並盛 660円

・中盛 860円

・大盛 860円

・特盛 1,060円

・メガ 1,240円

◆山かけめかぶオクラ牛丼

・ミニ 740円

・並盛 800円

・中盛 1,000円

・大盛 1,000円

・特盛 1,200円

・メガ 1,380円

◆生姜めかぶオクラ牛丼

・ミニ 660円

・並盛 720円

・中盛 920円

・大盛 920円

・特盛 1,120円

・メガ 1,300円

◆単品

・めかぶオクラ 210円

・生姜ソース 60円