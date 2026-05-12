すき家、今年も「めかぶオクラ牛丼」発売 “ねばとろ”でさっぱり、夏向け人気メニュー
牛丼チェーン「すき家」は5月19日午前9時から、「めかぶオクラ牛丼」を販売する。価格は並盛660円（税込）。販売終了時期は未定で、全国の「すき家」1,983店舗で取り扱う。
あわせて、山かけを加えた「山かけめかぶオクラ牛丼」や、粗めに刻んだ生姜を使用した「生姜めかぶオクラ牛丼」も同時発売する。
【全ラインアップ(5品)の画像を見る】すき家「生姜めかぶオクラ牛丼」「山かけめかぶオクラ牛丼」など■今年も“ねばとろ”メニューが登場
めかぶオクラ牛丼
「めかぶオクラ牛丼」は、すき家の牛丼に三陸産めかぶとオクラをトッピングした、暑くなる時期にぴったりの季節限定メニュー。
めかぶとオクラの味付けには、昆布やカツオなどの旨みをきかせた“旨だし醤油”を使用。さっぱりとした味わいと“ねばとろ”食感が牛丼の旨みと調和し、最後まで食べ進めやすい一杯に仕上げた。
また、めかぶやオクラには、マグネシウム、ビタミンK、葉酸、食物繊維などの栄養素が含まれており、暑さが増す時期でもおいしく栄養を摂れるメニューとして提案する。■山かけ・生姜ソース版も同時発売
同時発売する「山かけめかぶオクラ牛丼」は、ふんわりとした山かけを合わせることで、よりまろやかな味わいを楽しめる一品。
一方、「生姜めかぶオクラ牛丼」は、粗めに刻んだ生姜を使った特製ソースを加え、生姜の香りと食感がアクセントとなるよう仕立てた。
また、「めかぶオクラ」と「生姜ソース」は単品販売も実施。好みのメニューに追加トッピングして楽しむこともできる。〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉
◆めかぶオクラ牛丼
・ミニ 600円
・並盛 660円
・中盛 860円
・大盛 860円
・特盛 1,060円
・メガ 1,240円
◆山かけめかぶオクラ牛丼
・ミニ 740円
・並盛 800円
・中盛 1,000円
・大盛 1,000円
・特盛 1,200円
・メガ 1,380円
◆生姜めかぶオクラ牛丼
・ミニ 660円
・並盛 720円
・中盛 920円
・大盛 920円
・特盛 1,120円
・メガ 1,300円
◆単品
・めかぶオクラ 210円
・生姜ソース 60円