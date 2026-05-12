3児の母・小倉優子、息子への“お肉多め”弁当公開 アスパラ肉巻き・揚げ物・肉団子など「ボリューム満点」「食べ盛りって感じのメニュー」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの小倉優子が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。お肉多めの弁当を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳3児のママタレ「愛情を感じる」アスパラ肉巻き・肉団子などの“お肉多め”弁当
小倉は「今日もお肉多めです笑」とつづり、弁当を投稿。アスパラの肉巻き、ひじきの煮物、ミニトマト、レモンを添えた揚げ物、艶のある大きな肉団子など、彩り豊かなおかずが並ぶ様子を披露した。前日のストーリーズ投稿で「中学2年生野球部男子のお弁当」と紹介し、白米が1合入ると明かした弁当箱にたっぷりのご飯を詰めている。さらに、ふりかけやゼリー飲料、パウンドケーキも添えている。
この投稿に、ファンからは「ボリューム満点で美味しそう」「食べ盛りって感じのメニュー」「お肉たっぷりは嬉しい」「愛情を感じる」「おかずのバランスを参考にします」といった声が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「愛情を感じる」アスパラ肉巻き・肉団子などの“お肉多め”弁当
◆小倉優子、お肉多めのお弁当披露
小倉は「今日もお肉多めです笑」とつづり、弁当を投稿。アスパラの肉巻き、ひじきの煮物、ミニトマト、レモンを添えた揚げ物、艶のある大きな肉団子など、彩り豊かなおかずが並ぶ様子を披露した。前日のストーリーズ投稿で「中学2年生野球部男子のお弁当」と紹介し、白米が1合入ると明かした弁当箱にたっぷりのご飯を詰めている。さらに、ふりかけやゼリー飲料、パウンドケーキも添えている。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリューム満点で美味しそう」「食べ盛りって感じのメニュー」「お肉たっぷりは嬉しい」「愛情を感じる」「おかずのバランスを参考にします」といった声が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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