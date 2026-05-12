【ドカ食いダイスキ！もちづきさん コラボレーションカフェ2026】 【東京会場】 開催期間：5月28日～7月7日 会場：My Charaful Cafe （東京都千代田区神田淡路町1-4-1 友泉淡路町ビルB1階） 【大阪会場】 開催期間：8月26日～9月27日

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「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」公式Xは、「コラボレーションカフェ2026」のキービジュアルとなる、割烹着を着たもちづきさんのイラストを発表した。

イラストでは、ピンクの和服に割烹着を着たもちづきさんが、白米が付いたしゃもじを手に微笑んでいる。口元にも食べ残しのご飯粒が付いているのがポイントだ。

今回のコラボカフェでは、2634kcalの「つゆだくだくだくだくだく牛丼 ～おびただしい量の紅しょうがを添えて～」や、3485kcalの「でっっっか！！！オムライス」など、料理もスイーツもマンガ内サイズの化け物がずらりとラインナップ。もちづきさんほどは食べられないという人には、ちゃんと並盛もあるので安心して欲しい。

コラボカフェは予約制で、東京会場の予約は5月14日19時より、「コラボカフェトーキョー」のWebサイトもしくはアプリにて先着順で受け付ける。

□「ドカ食いダイスキ！もちづきさん コラボレーションカフェ2026」公式サイト