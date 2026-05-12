【プルーン ベリーダンスver.】 2027年2月 発売予定 予約受付：2026年7月1日まで 価格：29,920円

ウイングは、フィギュア「プルーン ベリーダンスver.」を2027年2月に発売する。予約受付は同社ECサイト「WING HOBBY STORE」などにて7月1日まで実施中。価格は29,920円。

本商品は、アミューズメントゲーム「ボンバーガール」よりベリーダンス衣装の「プルーン」を立体化したもの。扇情的なポーズが細部まで丁寧に表現されている。

また、ヴェールは取り外しできる。なお、「WING HOBBY STORE」で購入すると特典として「アクリルスタンドフィギュア」が付属する。

「プルーン ベリーダンスver.」詳細

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高約240mm（台座含まない） 素材：PVC、ABS、鉄

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