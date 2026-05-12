現地メディア「Rijnmond」が伝えた

オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世はプレミアリーグクラブからの関心が伝えられており、ワールドカップ（W杯）後の来季の去就が注目を集めている。

現地メディアは今季のリーグ最終戦がフェイエノールトでのラストマッチとなり、移籍金1500万ユーロ（約27億8000万円）程度での退団の可能性を報じている。

上田は今季のエールディビジで31試合に出場し、25得点。2位に8得点差をつけてゴールランキングトップを独走し、初の得点王獲得をほぼ手中に収めている。チームは3連覇王者のPSVに次ぐ2位を確定させており、現地時間5月17日の最終節ズヴォレ戦を残すのみとなった。

オランダメディア「Rijnmond」は、フェイエノールトの主力選手2人、19歳のDFジファイロ・リートと27歳の上田について「次の日曜日の敵地ズヴォレ戦が、ロッテルダムのクラブのユニフォームを着て最後の試合出場になる可能性が非常に高い」と報じた。

契約を2年残す上田は「移籍金は（リートの）半額程度」と予想されているため、1500万ユーロ（約27億8000万円）程度での移籍になると見られる。8月に28歳を迎えるストライカーの行き先については「エバートンやブライトンから関心を集めている」とイングランド・プレミアリーグのクラブの名前が挙げられていた。

一方、U-21オランダ代表にも名を連ねるリートは2029年6月までの契約を残すが、バイエルン・ミュンヘンやマンチェスター・シティなどメガクラブが獲得を狙っており、移籍金は3000万ユーロ（約55億円）と伝えられる。この夏は争奪戦必至となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）