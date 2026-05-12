「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１１時現在で、アイスタイル<3660.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



この日の東京株式市場でアイスタイルは続落。同社は前週末８日取引終了後、第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）連結決算を発表。売上高は５９６億９４００万円（前年同期比１９．７％増）、営業利益は２８億８４００万円（同２３．０％増）だった。マーケティング支援事業やリテール事業が全体を牽引した。



好決算ながら、これを受けた週明け１１日の同社株は目先利益確定売りに押され急落。きょう１２日も引き続き下値模索の展開を余儀なくされているが、足もと値ごろ感が台頭し、買い目線で見ている向きも多いようだ。



出所：MINKABU PRESS