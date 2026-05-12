U-15日本代表がクロアチアでの国際大会に向けたメンバー22人を発表した

日本サッカー協会（JFA）は5月11日、クロアチア遠征に臨むU-15日本代表メンバー22人を発表した。

城和憲監督が率いる若き日本代表は、現地で開催される国際大会「Vlatko Markovi 2026」に参戦し、欧州や南米の強豪国と熱戦を繰り広げる。

今回のメンバーには、187センチの長身GK植田力翔（京都サンガF.C. U-15）や、DF切通武流（神村学園中）ら、体格に恵まれた有望株が選出された。また、FC東京U-15深川からはFW安達一平とFW浅野海人の2人が名を連ねるなど、全国のJクラブアカデミーや街クラブから次代を担う逸材が集結している。

チームは15日から国内で調整を行い、現地へ出発する。大会では20日にイングランド、21日にクロアチア、23日にブラジルと対戦し、24日には順位決定戦に臨む。世界トップレベルの相手を前に、若きサムライたちがどこまで通用するのか注目が集まる。

SNS上では「コンサからもU-15代表選ばれてる。クロアチアいくのか！」「（札幌）ユースから1人 世代別代表久しぶりだね」「楽しんで！ そして暴れてこーい」「サンガからは2人選ばれました。頑張ってこい！」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）