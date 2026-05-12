フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が12日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”ミニスカートのゴルフウェア姿を投稿した。

自身のインスタグラムで「5回目のコース、自己ベストでたばい！！109やったーーーばり嬉しんやーーー！！」と報告した。

「パー4の所で、パーも取れたとよ。成長しとって感激〜！！なんか一つコツを掴んだ、、ぽい？」とスイング風景なども動画で投稿した。

最後に「くすみベージュとグリーンラインのおNEWのトップス。可愛い」と“美脚”ミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。

ネットでは「自己ベストおめでとう」「可愛いすぎやろ」「きれいな足」「マジで美人」「スタイル最高」などの声があがった。

新谷は福岡出身で、スポーツ番組のリポーターや女優業などマルチに活躍しているタレント。23年に放送されたテレビ朝日「ロンドンハーツ」で芸人らがひそかに注目している女子を公表する「こっそり推してます発表会」の中でお笑いコンビ・ミキの昴生とお笑いコンビ・モグライダーのともしげがひそかに新谷を推していると明かしていた。