ニキビ・肌あれを防ぐ水感クリームが登場！「トワニーアンドミー アクアジュレハグ」
皮脂によるベタつきが気になるのに、肌の内側は乾いているように感じる・・・そんな肌状態のとき、スキンケア選びで悩む方は少なくありません。5月9日（土）に発売されたばかりの「トワニーアンドミー アクアジュレハグ〈薬用クリーム〉 医薬部外品」は、そんな肌に寄り添う、油分レス感触の水感クリームです。ぷるぷるとしたジェルクリームが肌の上でみずみずしくほぐれ、負担感のない心地よいうるおいを与えてくれます。
有効成分としてニコチン酸アミド、グリチルリチン酸ジカリウムを配合している「トワニーアンドミー アクアジュレハグ」。繰り返しがちなニキビを予防したいときや、肌あれが気になるときに取り入れやすい処方設計で、毎日のスキンケアの最後に使うことで、肌をうるおいで包み込みながら、すこやかな肌状態へ整えてくれます。
魅力のひとつは、肌に触れた瞬間のテクスチャーです。水分をたっぷり抱え込んだジェルクリームが、肌にのせるとさらっとほぐれ、しなやかにのび広がります。ぷるぷるとした感触でありながら、さっとなじんでいくのも特長です。
■ミニマルな2ステップで、ニキビ予防とうるおいケアを
トワニーアンドミーのスキンケアラインは、ニキビを予防しながら、ミニマルな2ステップでケアできるアイテムを展開しています。
クレンジングの「トワニーアンドミー デュアルウォッシュハグ」、洗顔料の「トワニーアンドミー パウダーソープハグ」、化粧液の「トワニーアンドミー トリートメントハグ」シリーズに、今回の薬用クリーム「アクアジュレハグ」を組み合わせることで、肌の状態や好みに合わせた心地よいケアが可能。化粧液は、フレッシュ、モイスト、マイルドの3タイプ。肌の乾燥感や使用感の好みに合わせて選べるため、シンプルながらも自分らしいスキンケアを組み立てられます。
そのほか、デリケートゾーンをケアできるボディ用洗浄「トワニーアンドミー デリケートケアウォッシュ」とボディクリーム「トワニーアンドミー デリケートケアクリーム」もあります。女性ならではの悩みに優しく寄り添いってくれる「トワニーアンドミー」。毎日のスキンケアに心地よさを求める方にもオススメです。
■トワニーアンドミー アクアジュレハグ〈薬用クリーム〉 医薬部外品
容量：40g
価格：3,800円 （税抜）
レフィル：40g 3,600円 （税抜）