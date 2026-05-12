第16節の全20試合が終了した

明治安田J2・J3百年構想リーグは5月10日までに第16節の全日程を終了した。

最新の順位表が公開され、EAST-Bを除く3グループで1位突破が確定。この展開にファンからは「WESTの結果は予想外」と驚きの声が上がっている。

WEST-Aでは、首位のカターレ富山が愛媛FCを2-0で下し、勝ち点37で首位を確定させた。WEST-Bでもテゲバジャーロ宮崎がレノファ山口に1-0で勝利。勝ち点を43まで伸ばし、独走状態で首位の座を射止めた。また、EAST-Aはベガルタ仙台がヴァンラーレ八戸との接戦をPK戦で制し、勝ち点40で首位を確定させている。

一方で、唯一首位が確定していないのがEAST-Bだ。ヴァンフォーレ甲府がいわきFCを1-0で破り勝ち点32で首位をキープしているが、2位いわきと3位の北海道コンサドーレ札幌が勝ち点28で並び、4位のRB大宮アルディージャも勝ち点27と、わずかな差でひしめき合う大混戦となっている。

各地で明暗が分かれた結果に、SNS上では「仙台は順当感も多少あるが、富山は意外かも」「EAST-Bは明らかな混戦」「残り2試合あるとはいえ、WESTのこの結果は予想外」「EAST-Bだけ魔境すぎません？」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）