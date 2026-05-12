高温に関する早期天候情報 気象庁が発表

気象庁は11日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

5月17日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。

関東甲信、東海、近畿、北陸、中国、四国、九州北部、九州南部・奄美、沖縄は17日頃から、高温に注意が必要です。

関東甲信地方は？（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県）

５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

東北地方は？（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報に留意してください。

北陸地方は？（新潟県、富山県、石川県、福井県）

５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

東海地方は？（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県）

５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

近畿地方は？（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県）

５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

中国地方は？（広島県、岡山県、島根県、鳥取県）

５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

四国地方は？（香川県、高知県、徳島県、愛媛県）

５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

九州北部地方（山口県を含む）は？（山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県）

５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

九州北部地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

九州南部・奄美地方は？（鹿児島県、宮崎県）

５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上

九州南部・奄美地方の気温は、向こう４日間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、九州南部では１７日頃からかなり高くなる見込みで、奄美地方でも２０日頃からかなり高くなる可能性があります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

沖縄地方は？（沖縄県）

５月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

沖縄地方の気温は、向こう１週間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２１日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

全国47都道府県の16日間天気予報と予想最高気温（下に画像で掲載）

北海道、東北地方

関東甲信地方

北陸地方

東海地方

近畿地方

中国地方

九州北部地方

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