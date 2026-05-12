プレミアリーグ 25/26の第36節 トットナムとリーズの試合が、5月12日04:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはリシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）、コナー・ギャラガー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズは田中 碧（MF）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

50分に試合が動く。トットナムのマティス・テル（FW）がゴールを決めてトットナムが先制。

56分、リーズが選手交代を行う。パスカル・ストライク（DF）に代わりセバスティアン・ボルナウ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

63分、リーズは同時に2人を交代。ブレンデン・アーロンソン（MF）、ダニエル・ジェームズ（FW）に代わりルーカス・ヌメチャ（FW）、ウィルフリード・ニョント（FW）がピッチに入る。

74分リーズが同点に追いつく。ドミニク・キャルバートルウィン（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は先発し90+3分までプレーした。

2026-05-12 06:20:12 更新