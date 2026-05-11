サイド＆高速スクロール搭載！多機能ワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、横スクロールと高速スクロールで作業効率を大きく向上させる多機能マウスである「ワイヤレスマウス VELZA（400-MAWB220）」を発売した。
■ExcelやWebページに便利な「サイドホイール」搭載
マウスの側面にサイドホイールを搭載し、Excelなどの表計算ソフトや横長のWebページでの横スクロールが直感的に行える。従来のマウスでは手間だった左右への画面移動もスムーズに操作できるため、データ確認のストレスを軽減。作業の流れを止めることなく、日々の業務スピードを大きく向上させる。
■長文や大量データを一気に移動「高速スクロール」機能
ホイールを勢いよく回すだけでページを高速移動できるスクロール機能を備えている。縦長のWebページや膨大なデータ量の資料でも、何度もホイールを回す手間が省ける。必要な情報へ瞬時にアクセスできるため、情報収集や資料確認の時間短縮につながり、集中力を維持したまま快適に作業を進められる。
■最大3台の機器を切り替えて使えるデュアルワイヤレス
Bluetooth接続2台と、付属のUSB Type-Aレシーバーによる2.4GHz無線接続1台の、合計3台の機器を登録できる。パソコンやタブレットなど複数のデバイスを1つのマウスで操作でき、ボタン一つで瞬時に接続先を切り替えられる。接続状況はLEDで表示されるため、一目で確認できて便利だ。
■手に自然にフィットするエルゴノミクス（人間工学）形状
長時間のパソコン作業でも疲れにくいよう、手にフィットして快適に操作できるエルゴノミクスデザインを採用した。手を自然な角度で置いて操作できる絶妙な傾斜と、親指がしっかりと収まるスポットが特徴だ。手首や腕への負担を軽減し、手とマウスが一体化したような自然な握り心地を実現している。
■経済的なType-C充電式＆周りを気にせず使える静音設計
面倒な電池交換が不要なUSB Type-C充電式を採用している。付属のケーブルで手軽に充電でき、経済的で環境にも優しい設計だ。また、左右のクリックボタンやホイールには静音スイッチを搭載。カチカチという操作音が鳴らないため、静かなオフィスやカフェ、夜間の自宅でも周囲を気にせず作業に集中できる。
■「ワイヤレスマウス VELZA（400-MAWB220）」
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■ExcelやWebページに便利な「サイドホイール」搭載
マウスの側面にサイドホイールを搭載し、Excelなどの表計算ソフトや横長のWebページでの横スクロールが直感的に行える。従来のマウスでは手間だった左右への画面移動もスムーズに操作できるため、データ確認のストレスを軽減。作業の流れを止めることなく、日々の業務スピードを大きく向上させる。
■長文や大量データを一気に移動「高速スクロール」機能
ホイールを勢いよく回すだけでページを高速移動できるスクロール機能を備えている。縦長のWebページや膨大なデータ量の資料でも、何度もホイールを回す手間が省ける。必要な情報へ瞬時にアクセスできるため、情報収集や資料確認の時間短縮につながり、集中力を維持したまま快適に作業を進められる。
■最大3台の機器を切り替えて使えるデュアルワイヤレス
Bluetooth接続2台と、付属のUSB Type-Aレシーバーによる2.4GHz無線接続1台の、合計3台の機器を登録できる。パソコンやタブレットなど複数のデバイスを1つのマウスで操作でき、ボタン一つで瞬時に接続先を切り替えられる。接続状況はLEDで表示されるため、一目で確認できて便利だ。
■手に自然にフィットするエルゴノミクス（人間工学）形状
長時間のパソコン作業でも疲れにくいよう、手にフィットして快適に操作できるエルゴノミクスデザインを採用した。手を自然な角度で置いて操作できる絶妙な傾斜と、親指がしっかりと収まるスポットが特徴だ。手首や腕への負担を軽減し、手とマウスが一体化したような自然な握り心地を実現している。
■経済的なType-C充電式＆周りを気にせず使える静音設計
面倒な電池交換が不要なUSB Type-C充電式を採用している。付属のケーブルで手軽に充電でき、経済的で環境にも優しい設計だ。また、左右のクリックボタンやホイールには静音スイッチを搭載。カチカチという操作音が鳴らないため、静かなオフィスやカフェ、夜間の自宅でも周囲を気にせず作業に集中できる。
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