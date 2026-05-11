10日夕方、塩尻市の国道で車とクマがぶつかりました。衝突の瞬間をドライブレコーダーはとらえていました。



走行中に突如現れたクマ…。運転していた男性はよけきれずぶつかりました。



10日午後4時すぎ、塩尻市木曽平沢の国道19号で事故は起きました。車の左前方は壊れ、タイヤはパンク…自走できなくなりました。車に乗っていた2人にけがはありませんでした。



助手席に乗っていた女性

「すごい衝撃だったんです。バーンって。車はひどいことになってましたけど。クマとぶつかるのっていう」



