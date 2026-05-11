【事故の瞬間ドライブレコーダー動画あり】「すごい衝撃」クマが走行中の車に衝突 タイヤはパンク自走不能に…近くの小中学校では爆竹などで追い払い 注意呼びかけ【長野・塩尻市】
10日夕方、塩尻市の国道で車とクマがぶつかりました。衝突の瞬間をドライブレコーダーはとらえていました。
走行中に突如現れたクマ…。運転していた男性はよけきれずぶつかりました。
10日午後4時すぎ、塩尻市木曽平沢の国道19号で事故は起きました。車の左前方は壊れ、タイヤはパンク…自走できなくなりました。車に乗っていた2人にけがはありませんでした。
助手席に乗っていた女性
「すごい衝撃だったんです。バーンって。車はひどいことになってましたけど。クマとぶつかるのっていう」
現場は、近くに小中学校や保育園がある場所で、11日朝は塩尻市が爆竹を使って追い払いをするなど警戒に当たりました。
現場からおよそ140メートルところにある楢川小中学校では去年、クマに校舎の網戸が壊される被害もありました。塩尻市によりますとクマの目撃情報は4月から7件と、去年の同時期と比べて3件増えています。
県内では5月3日に、安曇野市の民家の庭でエサをあさりその後、捕獲されるなどしています。
県内でも相次ぐクマの目撃。さらに注意が必要です。