『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「妻殺害の疑い“老々介護”疲れか 就寝中に…82歳夫を逮捕」についてお伝えします。

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上着を頭から被りうつむく男――。福島県・福島市に住む井上巧容疑者、82歳です。

同居する76歳の妻・悦子さんを殺害した疑いがもたれています。

記者「現場は閑静な住宅街です。今も規制線がはられていまして、物々しい雰囲気となっています」

事件は妻の就寝中に起きました。10日午前4時頃、夫の巧容疑者は自宅で寝ている妻の頭部を鈍器のようなもので殴ったほか、手で首を絞めるなどして殺害。捜査関係者によりますと、寝ている時に正面から襲ったとみられています。

そのおよそ2時間後の午前6時頃。

（井上巧容疑者）「妻を殺した」――。

自ら110番通報したことで事件が発覚しました。警察の調べに、「間違いありません」と、容疑を認めているということです。

2人で暮らしていたという夫婦。一体なにがあったのか。

夫婦を知る人は夫・巧容疑者について「介護大変だとは言ってたよ。何十年も（妻を）看てるんだから」と話しています。

巧容疑者は事件前、「介護が大変だ、疲れた」などと周囲に話していて、警察は介護疲れが事件に発展した可能性があるとみて、動機などを詳しく調べています。