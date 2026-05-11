ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕が９日、日本テレビ系「アナザースカイ」で１５年前に２人の弟と初めて３人で旅行したセブ島を訪問。弟たちへの思いを語った。

今回の旅行は、８歳年下の三男が同行。横山は３歳で両親が離婚し、５歳の時に母が再婚。その後、６歳下と８歳下の異父弟ができた。三男は税理士になったといい、「めちゃめちゃ嬉しかった。めちゃめちゃ勉強してたし、めちゃめちゃ落ちてたし、そのたびに学費を請求してくるが、絶対にオレが酔っぱらって機嫌がいい時に言ってくる。処世術がスゴい。今や！っていう言い方とタイミングがすごい」と笑顔。横山は中学卒業後、家計を支えるために建設会社で働き、弟たちの学費や生活費を支援していた。

また、次男については、母親が亡くなった時にそのショックで「２年分ぐらい記憶がなくなってた」と記憶喪失に。「病院に運ばれた。倒れたんです。その時に病院の先生が『お母さん亡くなった時にいた弟さんやね』って言ったら弟から電話がかかってきて、『オカンが亡くなったって訳分からんこと言ってるけど、何言ってるのこの人たち』ってちょっと怒りながら」と、母が亡くなったことも記憶から排除されていたという。

「精神的ショックと、あと栄養不足でした。食べてなかった」とも言い、記憶も戻らない可能性もあると言われたものの「戻ったんです。その時も違う海外旅行に行って、楽しい思い出を作るのって大事だと思った」と話していた。