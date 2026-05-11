ピンクの佐久間大介と金髪ラウールの派手髪コンビがさらりとハードなダンスをこなす！「理想の身長差」「ふたりともスタイルよすぎる」「ニコニコ踊っててかわいい」

【動画】ピンクの佐久間大介と金髪ラウールの「BANG!!」ペアダンス／「BANG!!」9人リレーダンス

Snow Man公式TikTokで、佐久間大介とラウールの「BANG!!」ペアダンス動画が公開された。

■「オドロウゼ！」と掛け声をかけて「BANG!!」を踊り出すふたり

佐久間は金ボタンジャケット＆ワイドパンツ、ラウールは黒シャツをスリムなパンツにインし、ふたりともオールブラックコーデで登場。

佐久間が後ろにいるラウールを振り返り「踊ろうか？」と言うと、ラウールはニコニコして「踊ろうぜ！」と、新曲「オドロウゼ！」にちなんだ返答。佐久間は笑いながら「（今回踊るのは）違うよ！」とツッコみ、「BANG!!」を踊り出す。

大きく両手を広げたり回したりするダイナミックなダンス。佐久間のロングヘアも躍動感たっぷりに揺れる。一方で細かい指の動きも見逃せない。はにかむように笑いながら楽しそうに踊るラウール。

ピンクヘアの佐久間と金髪のラウールのコントラストも鮮やか。キレッキレ且つしなやかに踊り切り、最後はふたりで向かい合うと、カメラ目線でピストルポーズをキリッと決めて締め括った。

コメント欄には「派手髪コンビ華がある」「理想の身長差」「ふたりともスタイルよすぎる」「ニコニコ踊っててかわいい」「最初のほっこりな会話とキレッキレのダンスのギャップ」「『オドロウゼ！』じゃなかった（笑）」といったファンの声が続々と到着。

またTikTokには、「BANG!!」の9人リレーダンス動画も公開されている。

■佐久間×ラウールの「BANG!!」ダンス

■「BANG!!」9人リレーダンス