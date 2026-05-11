フジテレビの竹俣紅アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新。メインMCを務めるBSフジ「BSスーパーKEIBA」で共演した、競馬番組の美人MCとの2ショットを公開した。



【写真】競馬番組の美人MC2ショットがまぶしすぎます

「今週も『BSスーパーKEIBA』をご覧いただき、ありがとうございました！」と投稿。⁡「ロデオドライブ×レーン騎手 NHKマイルカップ制覇 おめでとうございます」と、この日東京競馬場で行われたNHKマイルカップを制した陣営を祝福した。



「ゲストのほのかさんともお話しできて たのしかったです」とつづり、タレント・ほのかと手でハートマークを作る写真を掲載。ほのかは同日の「BSスーパーKEIBA」にゲスト出演していた。また、ほのか自身もKBS京都の競馬番組「うまDOKI」ではメインMCを務めている。



続けて「来週の『BSスーパーKEIBA』ヴィクトリアマイルでは、パドックに加えて、新しいことにチャレンジしますので、よろしくお願いします！」とPRした。



フォロワーからは「天使降臨の美しさ」「紅ちゃんもほのかさんも可愛い」「紅ちゃん可愛すぎだよぉ～」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）