都市型音楽フェス『CENTRAL』海外公演開催決定。キタニタツヤ、jo0jiらが出演
2026年4月3日（金）から5日（日）までの3日間、横浜の街全体を舞台に開催され、合計約9万人を動員した『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（セントラル ミュージック アンド エンタテインメント フェスティバル ニーゼロニーロク）の海外公演の開催が決定した。『CENTRAL』の海外公演は昨年に続き、2年連続での実施となる。
「日本の響きを世界へ」というコンセプトを掲げる『CENTRAL』にとって、海外公演の継続的な展開は、フェスの重要なアイデンティティのひとつ。今回の海外公演は、8月1日（土）にクアラルンプール・Zepp Kuala Lumpur、8月8日（土）に台北・Zepp New Taipeiにて開催される。
また、本発表にあわせて各公演の第一弾ラインナップも公開された。Zepp Kuala Lumpur公演にはKANA-BOON、キタニタツヤ、他、Zepp New Taipei公演にはUVERworld、jo0ji、yamaが出演する。
昨年に続く開催となる今回も、現地のJ-POPファンを中心に大きな注目を集めそうだ。なお、チケット販売に関する詳細は後日発表予定となっている。
『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohamaで開催された都市型フェス。HANA、ちゃんみな、羊文学、新しい学校のリーダーズら計34組が出演した。なお、今回の海外公演に出演するアーティストのうち、キタニタツヤとjo0jiは横浜開催にも名を連ねていた。
【開催概要】
「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」
【Kuala Lumpur公演】会場：Zepp Kuala Lumpur 日程：2026年8月1日（土）出演：KANA-BOON / キタニタツヤ / and more.
【Taipei公演】会場：Zepp New Taipei日程：2026年8月8日（土） 出演：UVERworld / jo0ji / yama /※チケット等の詳細は後日発表
会場：Zepp Kuala Lumpur(B2-01-02, HAB BBCC No.2, Jalan Hang Tuah, Bukit Bintang City Centre, 55100 Kuala Lumpur)
Zepp New Taipei(242 台湾 New Taipei City, Xinzhuang District, Section 4, New Taipei Blvd, 3號8樓)
主催：CENTRAL実行委員会/FUN ENTERTAIMENT(台北公演)、 CENTRAL実行委員会（クアラルンプール公演）制作：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント Ichigo Live(クアラルンプール公演) / FUN ENTERTAIMENT(台北公演)協賛：EY Japan（クアラルンプール公演）
公式ホームページ：https://central-fest.com/