Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

今月の19日、20日に開催されるGoogleの開発者向けカンファレンスGoogle I/O。それに先立ち、より一般ユーザー向けの内容となるThe Android Showが12日に開催されます。どちらの発表会でも、メインとなるのはモバイルOS、Androidのアップデートでしょう。すでにGoogleの中の人が過去最大のアップデートの1つになると発言しており、かなりの大型アプデ、Geminiのより進んだ統合が期待されています。

が、一般ユーザーが気になっているのは大型アプデにともなうデザイン変更。

一部では、Apple（アップル）がiOS 26の大型アプデで採用したLiquid Glass風になるのではと噂されており、発表前から不安視する声があがっていました。というのも、Liquid Glassはその透けガラスのような半透明デザインが非常に見にくいとAppleユーザーから不満が多数あがっていたからです。

その声は、AppleはもちろんGoogle（グーグル）にも届いているようです。AndroidもLiquid Glass風になると予想したXのポストに、Androidの中のエラい人、Androidエコシステムトップが直接反応。「それはない！ みんな言うことワイルドだなー」と、噂を一蹴しました。

Androidアプデで新たに採用されそうなのは、Apple風ではなくNothing風という声もあります。Nothing Phoneの個性の1つだった背面のイルミネーション。あれをPixelスマホで「Pixel Glow」として追加するという噂があるからです。画面を下にしてデスクにスマホを置く場合、この背面ライトが通知や着信のお知らせになります。

どんな過去最大アプデになるのか、楽しみですね。