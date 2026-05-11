100均で思わず手が伸びた！「可愛いが大渋滞♡」買うしかなかった行楽グッズ
商品情報
商品名：舟形巾着
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：H16×W27（D9.5）cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4573630331074
公式ショップに並んでそう！ダイソーの行楽グッズをチェック
ダイソーの行楽グッズ売り場で、思わず二度見してしまうほど可愛いアイテムを発見しました！それがこの『舟形巾着』。
サンリオ好きにはたまらないアイテムで、即カゴINしてしまいました♡
ハローキティとポムポムプリンが仲良くデザインされています。派手すぎない優しいカラーなので、大人女子でも使いやすいのが嬉しいポイントです。
材質は巾着がポリエステル、紐がポリプロピレンです。手洗いができる素材なので、毎日使いしやすいのも魅力です。
可愛いが大渋滞してる！ダイソーの『舟形巾着』
巾着のサイズは、約縦16cm×横27cm×マチ9.5cm。底にマチがあるので、お弁当箱を安定して収納できます。
今回は約400mlサイズのお弁当箱を入れてみました。大きめのランチボックスよりも、小さめのお弁当箱やデザートケースを入れるのにぴったりな印象です。
さらにこの巾着は、お弁当用だけでなく小物ポーチとして使うのもおすすめです。
口が大きく開く舟形タイプなので、コスメやモバイルグッズ整理にも便利だと思います。可愛さと実用性を兼ね備えている、ハイクオリティなアイテムです。
今回はダイソーの『舟形巾着』をご紹介しました。
まるで公式ショップで販売されていそうな高見えグッズ。これが￥220（税込）で手に入るなんて、さすがダイソーといったところです。
淡いカラーとプリティなデザインに、乙女心がくすぐられること間違いなし。これは売り切れるのも時間の問題かもしれません…！
気になった方はぜひ、ダイソーの行楽グッズ売り場をチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。