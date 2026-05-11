100均で思わず手が伸びた！「可愛いが大渋滞♡」買うしかなかった行楽グッズ

ダイソーの行楽グッズ売り場で見つけた、ハローキティとポムポムプリンがデザインされたランチグッズが可愛すぎました♡淡いカラーで大人でも使いやすく、まるで公式ショップに並んでいそうなクオリティ。収納力のある舟形巾着で、毎日のランチタイムが楽しくなること間違いなしです。早速見ていきましょう！

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商品情報

商品名：舟形巾着

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：H16×W27（D9.5）cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573630331074

公式ショップに並んでそう！ダイソーの行楽グッズをチェック

ダイソーの行楽グッズ売り場で、思わず二度見してしまうほど可愛いアイテムを発見しました！それがこの『舟形巾着』。

サンリオ好きにはたまらないアイテムで、即カゴINしてしまいました♡

ハローキティとポムポムプリンが仲良くデザインされています。派手すぎない優しいカラーなので、大人女子でも使いやすいのが嬉しいポイントです。

材質は巾着がポリエステル、紐がポリプロピレンです。手洗いができる素材なので、毎日使いしやすいのも魅力です。

可愛いが大渋滞してる！ダイソーの『舟形巾着』

巾着のサイズは、約縦16cm×横27cm×マチ9.5cm。底にマチがあるので、お弁当箱を安定して収納できます。

今回は約400mlサイズのお弁当箱を入れてみました。大きめのランチボックスよりも、小さめのお弁当箱やデザートケースを入れるのにぴったりな印象です。

さらにこの巾着は、お弁当用だけでなく小物ポーチとして使うのもおすすめです。

口が大きく開く舟形タイプなので、コスメやモバイルグッズ整理にも便利だと思います。可愛さと実用性を兼ね備えている、ハイクオリティなアイテムです。

今回はダイソーの『舟形巾着』をご紹介しました。

まるで公式ショップで販売されていそうな高見えグッズ。これが￥220（税込）で手に入るなんて、さすがダイソーといったところです。

淡いカラーとプリティなデザインに、乙女心がくすぐられること間違いなし。これは売り切れるのも時間の問題かもしれません…！

気になった方はぜひ、ダイソーの行楽グッズ売り場をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。