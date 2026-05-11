相続の話になると、「うちは家族仲がいいから大丈夫です」と他人事に捉える人も少なくありません。しかし、どれほど仲のいい家族であっても、お金の話が絡む相続は、思わぬ対立に発展することがあります。なかでも注意したいのが、「遺留分」です。資産運用や事業承継に詳しい公認会計士の岸田康雄氏が、遺留分のしくみとよくあるトラブル、予防策について解説します。

相続トラブルは“特別な家庭”だけのものではない

相続争いというと、資産家や特別な家庭に起こる問題だと考えられがちです。しかし実際には、ごく普通の家庭でも相続をきっかけに関係が悪化するケースは珍しくありません。むしろ、財産額の大小よりも、「誰になにを残すのか」「どのような意図で分けるのか」が曖昧なまま進むことが、トラブルの大きな原因になります。

特に、相続人が3人以上いる場合は、意見の食い違いが起こりやすくなります。ある人にとっては当然だと思える分け方でも、別の人にとっては納得できない内容になることがあるからです。

さらに、再婚家庭のように家族関係が複雑なケースでは、感情面の対立も重なり、問題がより深刻になりやすい傾向にあります。また、「公正証書遺言」のように形式がしっかり整った遺言書があったとしても、その内容自体が遺留分に配慮されていなければ、法的な請求につながる可能性があります。

つまり、相続対策では「遺言書を作ること」だけでなく、「争われにくい内容にすること」が重要です。

遺留分は、遺言書があっても守られる“最低限の権利”

遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の相続人に対して法律で保障されている最低限の相続分のことです。これは、被相続人が特定の相続人や第三者に財産を集中させたとしても、のこされた家族の生活や権利が無視されないようにするための制度です。

たとえば、遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていたとしても、配偶者やほかの子どもは、法律上認められた範囲で自分の取り分を請求できます。これが遺留分の基本的な考え方です。

つまり、遺言書は強い効力を持つ一方で、遺留分という法的な制限のなかで運用されるものだと理解しておく必要があります。

この点を理解せずに遺言を作成すると、「家族を尊重したつもりだったのに、結果として争わせてしまった」ということになりかねません。相続対策では、気持ちだけではなく法律のルールに沿った設計をすることが重要です。

遺留分は「誰が相続人か」によって割合が変わる

遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わります。たとえば、相続人が配偶者と子ども2人である場合、家族全体で請求できる遺留分は原則として「遺産全体の2分の1」です。そのうえで、この2分の1を法定相続分に応じて配分します。

配偶者の法定相続分は2分の1ですから、遺留分としては遺産全体の4分の1に相当します。そして残る4分の1を子ども2人で分けるため、それぞれの遺留分は8分の1ずつになります。

このように、遺留分は「感覚的な公平さ」ではなく、法律上の基準によって明確に定められています。そのため、「長男は親の面倒を見ていたから多めでいい」「娘には生前に援助したから少なくていいだろう」といった家族内の感覚だけで決めてしまうと、あとになって法的なトラブルに発展する可能性があります。

遺留分侵害額請求には「時効」がある

遺留分の問題で見落とされがちなのが、「請求には厳しい期限がある」という点です。遺留分を請求する権利は、いつまでも行使できるわけではありません。原則として、自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に請求しなければなりません。

さらに、たとえ侵害されている事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると権利は消滅します。つまり、「家族のことだから少し様子を見よう」と先延ばしにしているうちに、法的な権利そのものを失ってしまう可能性があるのです。

この期限は非常に厳密で、感情的な事情を理由に待ってもらえるものではありません。遺留分の侵害が疑われる場合には、早い段階で専門家に相談し、内容証明郵便など適切な方法で意思表示を行うことが重要です。

遺留分をめぐる「よくある相続トラブル」

遺留分をめぐるトラブルには、いくつか典型的なパターンがあります。

1．特定の人物に財産のほとんどを相続させる遺言

まず多いのが、「全財産を妻に相続させる」「事業は長男にすべて継がせる」といった内容の遺言です。

遺言を書く本人としては感謝や期待を込めたつもりでも、なにも受け取れない家族にとっては、自分だけが排除されたように感じられることがあります。その結果、単なる財産の問題にとどまらず、家族間の感情的な対立に発展しやすくなります。

2．生前贈与をめぐる認識のズレ

また、生前贈与をめぐる認識のズレもトラブルの原因になりやすいです。

親としては、住宅購入資金や学費の援助を「すでに渡した分」と考えていても、法律上それが特別受益としてどのように扱われるかは別問題です。贈与なのか貸付金なのか、いくらで評価するのか、記録が残っているかどうかによって結論が変わることもあります。

3．遺言そのものの有効性

さらに、遺言そのものの有効性が争点になるケースもあります。遺言作成時に本人に十分な判断能力があったのか、あるいは誰かが無理に書かせたのではないか、といった点が問題になるのです。もし不正行為が認められれば、その相続人は相続欠格となり、相続する権利を失う可能性があります。

つまり、遺言は内容だけでなく、作成過程まで含めて適切であることが求められます。

相続は「事前準備」が家族を守る

相続トラブルを防ぐために大切なのは、感情論に頼らず、法律上のリスクを見据えて早めに準備することです。

まず必要なのは、自分の相続人が誰になるのかを正確に把握し、それぞれの遺留分を確認することです。誰にどれだけの権利があるのかがわかっていなければ、適切な遺産配分を考えることはできません。

次に、生前贈与をしている場合は、その内容をできるだけ記録として残しておくことが重要です。いつ、誰に、どのくらいの金額を、どのような趣旨で渡したのかを明確にしておけば、後の争いを防ぎやすくなります。口約束や家族の記憶だけに頼ると、相続開始後に認識のズレが表面化しやすくなります。

そして、最終的には専門家に相談しながら、「公正証書遺言」を作成することが望ましいです。公正証書遺言は方式面での不備が起こりにくく、証拠力も高いため、相続対策として非常に有効です。

ただし、形式が整っていても内容が遺留分を大きく侵害していれば安心はできません。税務や法務の専門家と連携しながら、トラブルに発展しにくい設計をすることが大切です。

「うちは大丈夫」が一番キケン…元気なうちに生前対策を

遺留分は、相続において非常に重要なルールです。遺言書があっても無視できない権利であり、これを軽視すると家族間の深刻な対立につながるおそれがあります。特に、相続人が多い家庭や再婚家庭、生前贈与がある家庭では、遺留分を踏まえた慎重な準備が欠かせません。

大切なのは、「うちは大丈夫」と感覚で判断しないことです。相続は法律が絡むことから、想いだけでは乗り切れません。ご自身がしっかり判断できるいまのうちに、相続人を書き出し、財産を整理し、必要であれば専門家に相談するようにしましょう。

岸田 康雄

公認会計士／税理士／行政書士／宅地建物取引士／中小企業診断士／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／国際公認投資アナリスト（日本証券アナリスト協会認定）

p>