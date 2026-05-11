平島大悟、吉田湊海ら鹿島ユースの先輩たちから受ける刺激が成長のエネルギーに。注目レフティ・岩土そらが抱くU-17W杯への想い「自分の名前を知ってもらいたい」【現地発】

平島大悟、吉田湊海ら鹿島ユースの先輩たちから受ける刺激が成長のエネルギーに。注目レフティ・岩土そらが抱くU-17W杯への想い「自分の名前を知ってもらいたい」【現地発】