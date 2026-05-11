お笑いコンビ、サンドウィッチマンがこのほど、都内でテレビ朝日系新特別番組「サンドの世界笑撃映像社！」（20日午後7時）の収録を行った。

世界中から集めた“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を紹介する。番組出演者が身体を張るオリジナル笑撃映像も放送。特番シリーズとして展開していく。

収録を終えた伊達みきお（51）は「動画は全部面白かったです。ただ、ゲストとお弁当の豪華さにびっくりした。これは、ただビデオを見るだけの番組にはできないと思いました」。オリジナル映像では所属事務所グレープカンパニーの後輩芸人たちが身体を張っている。「彼らにとってもゴールデンタイムに出られるのはいいこと」。富澤たけし（52）は「バーターがすごいよね。こんなに出すの？ 俺たちに感謝しろよ」と笑った。

収録では映像を見ながら、ゲストの平成ノブシコブシ吉村崇（45）が進行役を務めた。伊達は「進行が上手。あの立ち位置がうまいよね。『吉村崇の世界笑撃映像社！』じゃないけどね」。富沢は「僕たち的には吉村の番組です」と話した。

初回放送はSnow Man宮舘涼太（33）、榊原郁恵（67）、志田未来（33）、哀川翔（64）らがゲスト出演する。