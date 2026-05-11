元テレビ朝日社員の玉川徹氏が11日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。6日に磐越道で発生した、高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、北越高校（新潟市中央区）が過去に蒲原鉄道（五泉市）から「レンタカーと人件費」の領収書を確認しながら総額だけ確認し詳細を把握していなかったとした説明について「ちょっとそれ、通用するのかな」と疑問符を投げかけた。

事故は6日午前7時40分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越道上り線で発生。自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕された胎内市の無職若山哲夫容疑者（68）が運転する、北越高校の男子ソフトテニス部員20人を乗せたレンタカーのマイクロバスがガードレールに衝突。部員の稲垣尋斗さん（17）が死亡、17人が重軽傷。運転していた若山容疑者も負傷した。

事故をめぐっては、これまで北越高とバス会社「蒲原鉄道」の主張が食い違っている。レンタカーのバスを手配した蒲原鉄道は6日に会見で、予算を抑えたいとの学校側の要望に応じレンタカー業者のバスを用意したといい、運転手の手配も求められたと主張。北越高は7日の会見で灰野正宏校長は「レンタカーを出してとか、運転手がいないから出してとお願いはしていない」と断言していた。

バスの安全運行の根幹に関わる契約について主張の食い違いが続く中、北越高校は10日、2度目の記者会見を開き、改めて「レンタカーを出して」と依頼はしておらず運転手の手配も依頼していないと、蒲原鉄道側の主張を否定している。

一方、番組では、逮捕された若山容疑者の自宅の10日の様子を紹介。止めた車の右サイドミラーにぶつかった跡があり、サイドミラーの高さにある敷地内の建物の一部が破損している状況や、車に他にもぶつけた跡がある状況を伝えた。若山容疑者は今回の事故以前に、今年に入って複数回、自動車事故を繰り返し起こしていたこともこれまでに判明している。

玉川氏は「最大の問題を抱えているのは、この事故を起こした運転手というようなことになる。いろんな意味の責任も含めて。その運転手さんの背景を取材でこうやって見ていると、どうもそのもしかすると正常な状態じゃなかったんじゃないかっていうふうなことも出てくる」と指摘。「もしもバスの会社の社員の運転手だった場合には、その会社としては健康管理等も含めて、チェックするそういうふうな義務もありますよね。（安全チェックされた）派遣される運転手と、ただ知り合いの知り合いとして呼んできた運転手では、こういうことが起こり得る可能性はあるわけですから、その一点においてバス会社に関しては問題はあるんだろうなというふうに思います」と指摘。ここまでで分かってきた若山容疑者の問題点と、社員ドライバーではなく、若山容疑者を手配した蒲原鉄道の問題点について指摘した。

さらに、今回のバスの運行形態をめぐり、北越高と蒲原鉄道の主張が食い違っている部分に「特化して考えると」とし「今回、その新たな取材で分かってきたのが、高校側は少なくとも（過去に）請求書はもらってたってことですよね。で、そこにレンタカー、人件費と。会見を見てると（学校側は）総額だけ見て、その辺は見てなかったって言うんだけども、ちょっとそれ通用するのかなっていう感じはしますね」と、学校側の説明に疑問を投げかけた。

10日の会見で、学校側は、25年度に8回のバス利用があり、5回の請求書の記載は「貸し切りバス」で3回は「レンタカー代＋人件費」だったとしている。そして、この請求書について総額だけ確認し詳細は確認しなかったとしている。

玉川氏は「あの見なかったって話よりも、文書としてきっちりレンタカーと人件費で出してますよと。で、それが1回じゃなくて、少なくとも3回でしょう。それを学校側は全く認識してなくてっていうふうな話。これはどうなんだろうなと思うんです」と語った。これについて、元大阪地検検事の亀井正貴弁護士は「まったくそのとおり」として「学校側、顧問さんの今の話というのを、そのまま鵜呑みにしていいのかどうか、ということについてはクエスチョン」と語った。

玉川氏は8日の放送でも、「学校側がすべて正しいとすると、（蒲原鉄道が）白バス承知の上で頼まれてもいないことをやって、違うことを言っていると、相当なことになってしまう」と、学校側の説明がすべて正しいかどうかについて、疑問符を投げかけていた。