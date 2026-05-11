ラ・リーガ 25/26の第35節 バルセロナとレアル・マドリードの試合が、5月11日04:00にカンプノウにて行われた。

バルセロナはフェラン・トーレス（FW）、フェルミン・ロペス（MF）、ダニ・オルモ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。バルセロナのマーカス・ラッシュフォード（FW）がゴールを決めてバルセロナが先制。

さらに18分バルセロナが追加点。ダニ・オルモ（MF）のアシストからフェラン・トーレス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、バルセロナが2-0で勝利した。

なお、バルセロナは52分にダニ・オルモ（MF）、81分にラフィーニャ（FW）に、またレアル・マドリードは40分にエドゥアルド・カマビンガ（MF）、52分にラウル・アセンシオ（DF）、55分にジュード・ベリンガム（MF）、81分にトレント・アレクサンダーアーノルド（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 06:10:26 更新